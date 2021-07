Polski KPO wciąż niezatwierdzony. Jabłoński: To próba wywołania przestrachu

„Kwestie finansowa bardzo często są używane jako argument polityczny” – podkreślił wiceminister Paweł Jabłoński, komentując zwłokę Komisji Europejskiej w kwestii zatwierdzenia polskiego KPO.

Projekt polskiego Krajowego Planu Odbudowy był gotowy do zatwierdzenia już w połowie lipca. Do tej pory jednak Komisja Europejska go nie zatwierdziła. Szefowa KE Ursula von der Layen ogłasza zatwierdzenie planów odbudowy dla poszczególnych państw w ich stolicach. Do Warszawy miała przyjechać już w ub. tygodniu, jednak do wizyty nie doszło. W piątek KE przekazała, że wizyta nie jest też planowana w tym tygodniu. W rozmowie z portalem dw.com brukselski urzędnik przyznał, że zwłoka ta ma związek z konfliktem pomiędzy Polską a Unią Europejską ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

- „Jednak decyzja Trybunału Konstytucyjnego uderzająca w nadrzędność prawa unijnego, za czym poszło odwieszenie Izby Dyscyplinarnej, miała wrzucić projekt polskiego KPO do brukselskiej zamrażarki. Na jak długo? Dni? Tygodnie? Do jesieni? – To nie jest przesądzone. Będzie zapewne zależeć od stanu praworządnościowego dialogu między Brukselą i Warszawą”

- mówił.

Do sprawy odniósł się dziś na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

- „Kwestie finansowa bardzo często są używane jako argument polityczny”

- podkreślił polityk.

Jego zdaniem celem działań KE jest wywarcie presji na państwach członkowskich.

- „Natomiast mam wrażenie, że to jest znowu próba wywołania przede wszystkim przestrachu w polskim społeczeństwie, w polskiej opinii publicznej przez te środowiska polityczne, środowiska opozycyjne przede wszystkim, którym zależy na tym, żeby wywołać wrażenie nieuchronności konsekwencji”

- mówił.

Jabłoński zapewniał jednak, że Polska może być spokojna o Krajowy Plan Odbudowy.

- „Wszystko tu będzie się odbywało zgodnie z przepisami, nawet jeżeli będą pewne przesunięcia. Rzeczywiście jest okres wakacyjny, (więc) może to potrwać kilka tygodni dłużej. Natomiast myślę, że możemy być spokojni, że to wszystko zostanie w prawidłowy sposób zakończony”

- powiedział gość Polskiego Radia 24.

Zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy jest warunkiem wypłaty środków z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej, programu mającego pomóc europejskim gospodarkom pokonać skutki pandemii koronawirusa.

kak/PAP