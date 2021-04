Polski ewangelista atakuje papieża. Nie spodobała mu się wypowiedź o Maryi

Na oficjalnym koncie papieża Franciszka na Twitterze opublikowano krótką refleksję na temat roli Maryi w życiu Kościoła i chrześcijan. To bardzo nie spodobało się polskiemu ewangeliście Radosławowi Siewniakowi, który postanowił skomentować słowa Franciszka na Facebooku.

- „Maryja nie jest jedynie pomostem między nami i Bogiem. Jest kimś więcej: jest drogą, którą Bóg przeszedł, aby dotrzeć do nas i drogą, którą powinniśmy przebyć, aby dotrzeć do Niego”

- czytamy na Twitterze ojca świętego.

Rozumienie roli Maryi jest jednym z największych problemów w dialogu ekumenicznym. Z katolickim podejściem do Matki Bożej nie zgadzają się członkowie wspólnot protestanckich, którzy z tego powodu oskarżają katolików o bałwochwalstwo. Również ostatni wpis na papieskim profilu wywołał reakcje. Postanowił odnieść się do niego Radosław Siewniak. Starą protestancką metodą głos Franciszka, będący wyrazem dwutysiącletniej tradycji, postanowił podważyć jednym zdaniem wyrwanym z kontekstu całego objawienia i tradycji.

- „Papież Franciszek przekazał parę dni temu, że Maryja nie jest jedynie pomostem między nami i Bogiem. Jest kimś więcej: jest drogą, którą Bóg przeszedł, aby dotrzeć do nas i drogą, którą powinniśmy przebyć, aby dotrzeć do Niego. Z tego powodu, że Papież jest poważaną osobistością, pozwolę sobie skomentować zdaniem największej osobistości: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie- Jezus Chrystus”

- napisał.

Pozostaje odpowiedzieć mu innym zdaniem Największej Osobistości: „Synu, oto Matka Twoja”.

