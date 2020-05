Polska prymusem w walce z koronawirusem

25.5.20 18:06

Zamknac tego psychopate w klatce.



To zydowska morda.



Kardiolodzy to ludze bez sumienia.



Jednemu wyrwac serce ,aby dac drugiemu.



Od trupa nie mozna pobrac organow.



Wielu lekarzy zmienia specjalizacje bo nie moga dalej pracowac ze wzgledow moralnych , pomimo dobrych wynagrodzen.



To jest psychopata bez sumienia.



Do paki z tym debilem.