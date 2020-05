Polska - prymus gospodarki i walki z Covid-19

Piotr Nowak 16.5.20 11:49



W 2019 wybraliśmy ponownie centro-prawicową formację polityczną. Ufamy PIS i zjednoczonej prawicy, bo ci ludzie chcą nic innego tylko dobra dla nas i dla Polski !!! PIS to partia ludzi uczciwych i zaufanych, nieskorumpowanych o żelaznych konsekwencjach w tych sprawach, ludzi patriotycznych, odważnych i honorowych, pracowitych, uznających prawo do życia od poczęcia i wiarę katolicką. A przywódcy PIS J. Kaczyński i premier Morawiecki to najlepsi stratedzy i politycy w dziejach Rzeczpospolitej.

Oczywiście do PiS-u można mieć parę uwag – nie ma władzy idealnej, a PIS nie jest stowarzyszeniem aniołów. Trzeba jednak wziąć pod uwagę warunki w jakich przyszło im rządzić. Przeprowadzanie jakichkolwiek reform, oczekiwanych przez społeczeństwo, jest bardzo trudne, a procedowanie w Sejmie – nie zawsze jest takie, jakiego można by oczekiwać. Te błędy są wynikiem nienawiści i presji czerwonego lewactwa w sejmie i senacie z jednej strony i lewackich urzędników UE z drugiej.

Ludzi PIS należy podziwiać i chronić za to, że przy takiej fali nienawiści, kłamstw i presji siłowego lub podstępczego odsunięcia ich od demokratycznie wybranej władzy, robią to co obiecali wyborcom, tzn, z jednej strony reformują kolejne instytucje państwa, a z drugiej strony b. dobrze rządzą gospodarką, bezpieczeństwem i ochroną socjalną Polaków.

Pomyślmy jednak sobie o ile szybciej i sprawniej byłaby możliwa naprawa naszego państwa, reforma wymiaru sprawiedliwości, reforma mediów i in. bez jątzrenia i kłamliwych donosów, bez destrukcyjnej i targowickiej opozycji, powiązanej z lewackimi strukturami UE i post-peerelowskiej gangreny wyjącej aby było jak było ?!!!!!