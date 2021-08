Polska pomaga sojusznikom! Nasi strażacy będą walczyć z pożarami w Grecji

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że odpowiadając na prośbę premiera Grecji, Polska skieruje strażaków do walki z pożarami w tym kraju.

- „Wczoraj premier Kyriakos Mitsotakis zwrócił się do mnie z prośbą o wsparcie w gaszeniu szalejących pożarów w Grecji. Zdecydowałem, że już dzisiaj grupa funkcjonariuszy z blisko 50 pojazdami Państwowej Straży Pożarnej zostanie skierowana do pomocy sojusznikowi. Dziękuję Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji za szybkie działanie”

- poinformował premier.

Wczoraj premier @kmitsotakis zwrócił się do mnie z prośbą o wsparcie w gaszeniu szalejących pożarów w Grecji. Zdecydowałem, że już dzisiaj grupa funkcjonariuszy z blisko 50 pojazdami @KGPSP zostanie skierowana do pomocy sojusznikowi. Dziękuję @MSWiA_GOV_PL za szybkie działanie. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 7, 2021

Dziś ok. 14:00 we Wrocławiu Zastępca Komendanta Głównego PSP dokona odprawy grupy, który wyjedzie do Grecji. Będzie to 143 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i 46 pojazdów z Wrocławia i Poznania.

kak/DoRzeczy.pl, Twitter