Polska policja zatrzymała podejrzanego o zbrodnie wojenne w Kosowie

Były rzecznik Armii Wyzwolenia Kosowa i były przewodniczący parlamentu Kosowa Jakup Krasniqi został aresztowany i przewieziony do Hagi. Zatrzymany został przez polskich policjantów z Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie.

Trybunał ds. zbrodni wojennych w Kosowie mający siedzibę w Hadze sądzi domniemane zbrodnie popełnione w latach 1999-2000 przez członków Armii Wyzwolenia Kosowa na mniejszościach etnicznych i przeciwnikach politycznych.

Jakup Krasniqi zostanie oskarżony o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Zatrzymany przez polskich kontrterrorystów z FPU SWAT EULEX był przewodniczącym Zgromadzenia Kosowa od 2008 do 2014 roku. Od 27 września 2010 do 22 lutego 2011 oraz ponownie od 30 marca 2011 do 7 kwietnia 2011 pełnił obowiązki prezydenta Kosowa.

Polscy policjanci stanowią obecnie największą liczebnie grupę wchodzącą w skład misji EULEX Kosowo. Za profesjonalizm i zaangażowanie w działaniach polscy policjanci otrzymują bardzo wysokie oceny od władz misji.

Polski Kontyngent Policyjny w Kosowie realizuje zadania w zakresie rozwoju i wzmacniania wieloetnicznych służb policyjnych oraz wspomagania lokalnych organów odpowiedzialnych za zapewnienie przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego. W celu sprostania tym obowiązkom, zgodnie z porozumieniami zawartymi z misją EULEX, polska Policja wystawiła do służby jednostkę zdolną do realizacji zadań zarówno z zakresu kontroli tłumu i zamieszek (CRC – Crowd and Riot Control), oraz z zakresu specjalnej taktyki uzbrojenia (SWAT – Special Weapon and Tactics).

