Polska podpisała umowy na 20 mln szczepionek

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, goszcząc na antenie Radia Plus, poinformował, że Polska podpisała już umowy na ponad 20 mln szczepionek przeciwko koronawirusowi. Gdy tylko szczepionki te się pojawią, natychmiast zostaną skierowane do grup ryzyka, czyli osób starszych oraz służby zdrowia. Ocenił, że może się to stać już na przełomie grudnia i stycznia.

- „To jest duży przetarg. Firmy, które produkują szczepionki, są mniej więcej na podobnych etapach, więc czy szczepionka będzie ze Stanów Zjednoczonych, czy z Europy, to myślę, że będzie ona w podobnym czasie” – mówił wiceminister zdrowia informując, że Polska podpisała umowy na ponad 20 mln szczepionek i obecnie czekamy, aż będą one gotowe.

- „Gdy to nastąpi, natychmiast skierujemy ją do grup największego ryzyka, czyli do służby zdrowia i osób starszych, potem do reszty Polaków” – poinformował.

- „Myślę, że tych szczepionek będzie na tyle dużo, że wszyscy Polacy będą mogli się zaszczepić” – dodał.

Podkreślił, że obecnie wszystko zależy od badań klinicznych, ale realnym jest, że szczepionki będą gotowe już na przełomie grudnia i stycznia.

kak/PAP