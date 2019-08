,,Polska pod Krzyżem''. Odpowiedź na narastające ataki na katolików

"Polska pod Krzyżem" to kolejna akcja modlitewna, która jest odpowiedzią na narastające ataki na katolików. Dwa lata temu zorganizowano "Różaniec do granic". "Polska pod Krzyżem" odbędzie się 14 września w Kruszynie koło Włocławka.

– Jednym z podstawowych celów tego wydarzenia jest modlitwa o jedność w Kościele, o jedność między kapłanami i świeckimi, ale też modlitwa o to, żebyśmy my świeccy nie dali się oderwać od źródła życia, jakim są sakramenty Kościoła Świętego. Bo to jest największe zagrożenie, jakie my widzimy w tym, co się dzieje – mówił Maciej Bodasiński, organizator inicjatywy z fundacji Solo Dios Basta.