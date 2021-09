Polska odwdzięczy się Uzbekistanowi. Wyślemy szczepionki do Taszkentu

dobrodzieje :))) 6.9.21 11:16

Dobrze napisane. ,albo tonącemu brzytwa lub piła do podcięcia drzewa na którym siedzą

hihihihihi,ale.... niech tam ...niech wyślą wszystkie smiercionki w diabłyyy, mądremu nie są potrzebne ,a ci co wzięli te śmiercoinki to i tak już po ptokach :)))