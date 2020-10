Polska nie zrezygnowała z roszczeń wobec Niemiec! Odkryto ważny dokument

Właśnie podważono przypuszczenia co do tego, że w 1969 roku rząd PRL potwierdził na forum ONZ zrzeczenie się praw do odszkodowań wojennych od Niemiec. Arkadiusz Mularczyk oraz Józef Menes dotarli do nieznanego dokumentu ONZ. Znajduje się w nim deklaracja rządu PRL z 1969 roku, w której ten nie zrzeka się reparacji, a wręcz przeciwnie, zaprzecza stanowisku z 1953 roku.

W 1953 roku rząd PRL zrzekł się odszkodowań wojennych od Niemiec. Przypuszczano, że decyzję tę na forum ONZ potwierdzono w 1969 roku. Okazuje się jednak, że było inaczej. Poseł Arkadiusz Mularczyk razem z Józefem Menesem dotarli do dokumentu ONZ z oświadczeniem polskiego rządu, w którym zaprzeczono deklaracji z 1953 roku.

W dokumencie tym zawarto odpowiedzi kilkunastu państw na zapytanie w sprawie przygotowania studium określającego kryteria odszkodowań wojennych i zasady odpowiedzialności za dokonane w czasie wojny zbrodnie.

W swojej odpowiedzi rząd PRL domagał się, aby odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości nie ograniczać jedynie do odpowiedzialności karnej sprawców. Chciał, aby w dokumencie organizacji znalazły się zasady odpowiedzialności materialnej Niemiec na szkody wojenne.

- „W końcowej części dokumentu przedstawiono zasady określania odszkodowań wojennych oraz wymieniono kategorie osób uprawnionych. Rząd PRL stwierdził również, iż odszkodowania za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości nie mogą być rozpatrywane na podstawie ustawodawstwa agresora, lecz na podstawie przepisów międzynarodowych” – przekazali Mularczyk i Menes.

Poseł Arkadiusz Mularczyk podkreśla, że odkrycie dokumentu „łamie narrację środowisk, które twierdziły, że sprawa ta jest zamknięta, bo Polska zrzekła się reparacji w 1953 roku, a następnie potwierdzała swoją decyzję”.

Wcześniej przekonywano, że Polska zrzekła się reparacji, a nieznany dokument ONZ miał to potwierdzać. Teraz okazuje się, że dokument ten tego nie potwierdza.

- „Okazuje się jednak, że w dokumencie tym podkreślono konieczność wyrównania krzywd i uregulowania prawnego formuły reparacji. Raptem kilkanaście lat po 1953 roku władze komunistycznej Polskiej Republiki Ludowej nie uznawały zrzeczenia się reparacji przez rząd Bieruta jako skutecznych prawnie i podejmowały próby wywarcia presji na Niemcy poprzez ONZ, by kraj ten zmienił swą politykę dot. odszkodowań dla ofiar niemieckiej polityki z czasów II wojny światowej” – wyjaśnia Mularczyk.

