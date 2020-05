Polska najlepiej łączy walkę z COVID-19 i ochronę gospodarki

Niedawno hiszpański ekonomista Luis Huete, pisząc o dylemacie przed jakim stanęły rządy ogarniętych epidemią państw: czy ratować ludzi, czy raczej skupić się na ochronie gospodarki, zamieścił na Twitterze wykres porównujący kilkanaście państw świata. Odnotował on wyjątkowo dobre wyniki dla Polski.

La gestión de la crisis sanitaria de diversos países en función de dos variables importantes. El gobierno de España no sale bien. pic.twitter.com/VuY3iNNIBF

Wykres przygotowany przez Huete obejmował stan jedynie do 12. maja. Portal niezależna.pl przygotował jego kontynuację. Wynika z niej, że ten balans pozostaje zachowany. To daje Polsce wyjątkowo dobrą pozycję na starcie do gospodarczego odbicia po kryzysie.