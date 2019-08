Polska na czołówkach światowych gazet! Odkłamujemy historię!

W Europie Zachodniej i w USA realizuje go Instytut Nowych Mediów we współpracy z Polską Fundacją Narodową. Takie tytuły jak francuski "Le Figaro", amerykański "Washington Post" czy niemiecki "Die Welt" w ten weekend opublikują reprinty okładek z 1939 roku i teksty intelektualistów, historyków i polityków o bohaterstwie Polaków.

- To niezwykle ważne przedsięwzięcie dla uczciwej opowieści o Polsce, o jej dramacie i o tym jak wychodziliśmy z tego wojennego koszmaru - mówi Polskiemu Radiu profesor Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk i redaktor naczelny magazynu "Wszystko co Najważniejsze" koordynującego akcję.

- Redakcje dawały nam do zrozumienia, że są zdumione, iż Polska, która ma tak ciekawą, może to nie na miejscu słowo, biorąc pod uwagę tragedię wojny, ale jednak ciekawą historię, którą wszyscy Polacy przeżyli, że oto my tak słabo dbaliśmy o tę narrację, która przedstawiałaby fakty sprzed 80 i kolejnych lat - zaznacza.

- Paru generacjom Polaków opóźniono rozwój przez właśnie tragedię wojenną. Próbujemy to powiedzieć dobitnie, próbujemy w umysłach osób na całym świecie rozbudzić przekonanie, że Polska z jednej strony przeżyła straszny dramat, a z drugiej strony, że polscy obywatele zrobili wszystko, co możliwe, by się temu przeciwstawić. To zasługuje na olbrzymi szacunek, nie wszędzie i nie do końca artykułowany na świecie - twierdzi były prezes PAN.