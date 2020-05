Polska na 3 miejscu w Europie pod względem wartości inwestycji zagranicznych w 2019

Ważną cechą BIZ w Polsce był fakt, że blisko połowa zagranicznych nakładów inwestycyjnych to są reinwestycje, co oznacza, że zagraniczni inwestorzy uważają nasz kraj za stabilny i przewidywalny.

3. Przypomnijmy, że wcześniej w 2017 roku łączne inwestycje zagraniczne w Polsce wyniosły aż 12 mld euro (w 2016 roku była to kwota ponad 8 mld euro) i był to rzeczywiście wręcz rewelacyjny wynik, zwłaszcza, że rząd Zjednoczonej Prawicy, nie sprzedawał i nie sprzedaje majątku narodowego (procesy prywatyzacyjne w zasadzie zostały wstrzymane), więc chodzi o nowe inwestycje.

Jak zauważył wtedy premier Mateusz Morawiecki, wszystkie projekty, które udało się do Polski przyciągnąć to inwestycje na tzw. zielonym polu, inwestycje często innowacyjne z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, w konsekwencji tworzące dobrze płatne miejsca pracy dla polskich inżynierów i technologów.

4. Wszystko to dzieje się mimo tego, że według opozycji Polska jest krajem, w którym zagrożona jest demokracja, gospodarka w coraz gorszym stanie, a finanse publiczne w tym budżet państwa są bliskie destabilizacji, co powoduje osłabienie zainteresowania inwestycjami w naszym kraju, w tym w szczególności ze strony inwestorów zagranicznych.

Co więcej jak podkreśla PAIH w ostatnich latach blisko połowa BIZ to reinwestycje zysków osiągniętych w naszym kraju, co oznacza że inwestorzy nie decydują się na ich wywóz do krajów macierzystych, tylko wykorzystują je na kolejne inwestycje w naszym kraju, uznając go za stabilny i przewidywalny.