Polska musi reagować na militaryzację Kaliningradu

Gdyby PiSdzielcy nie byli tak nieprawdopodobnie głupi to mielibyśmy z Rosją dobre stosunki. Rurociągi do Niemiec szły by przez nasz teren z pobieraniem uczciwych opłat za przesył. Zamiast tego mamy jakieś ciągłe wymyślone wojenki wymyślane przez rząd. Niemcy dogadali się z Rosją i maja gaz w niskiej cenie. A co Polska ? Płaci amerykanom miliardy dolarów za uzbrojenie nie warte funta kłaków. Do tego trwa rozbrajanie polskiej armii. Samoloty od roku nie latają . Śmigłowców ani jednego. Na armię dzieciaków szalonego antka tzw WOT idzie kilka mld rocznie. To jest chora polityka i strategia!

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha