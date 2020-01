Polska i Węgry liderami wzrostu produkcji przemysłowej. Potem długo nic...

Według Eurostatu produkcja przemysłowa w Polsce w listopadzie wzrosła o 5,6 proc. rok do roku.

To również wzrost w stosunku do października, kiedy produkcja wzrosła o 3,6 proc. Co ciekawe w całej Unii Europejskiej produkcja w listopadzie spadła o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym i aż o 1,3 proc. w ujęciu rocznym… Statystykę podbijają dobre wyniki… Polski i Węgier.