'Polska i USA będą gwarantem pokoju i spokoju w Europie'

"Podejrzewam, że gdyby w tym roku defilada odbyła się w Warszawie, to byłaby krytyka, że dlaczego nie w Katowicach, skoro jest to setna rocznica Powstania Śląskiego. Taka jest mentalność tych ludzi. Wszystko, co robi rząd „dobrej zmiany”, co robi jakikolwiek minister, poseł Prawa i Sprawiedliwości, oni krytykują i próbują wyśmiewać. To jest po prostu żałosne"-podsumował.