Polska gwiazda muzyki wyprowadza się z Warszawy. Ma dość?

Polska gwiazda muzyki rozrywkowej Edyta Górniak w trakcie program "The Voice of Poland" wyjawiła, że podjęła już decyzję o wyprowadzeniu się z Warszawy. Będzie to już kolejna przeprowadzka artystki.

W kolejnym odcinku programu pojawi się rodowita góralka Ania Gąsienica-Byrcyn, która zaśpiewa utwór „Jesteś lekiem na całe zło” z repertuaru Krystyny Prońko.

Po jej występie Górniak wyznała:

- Będziemy sąsiadkami. Szczerze, ja nie kokietuję w tej chwili. Przeprowadzam się w góry

Po czym wyjaśniła:

- Normalnie bym jej nie zdradziła, ale tak bardzo mi zależało, że postanowiłam powiedzieć to na głos mając nadzieję, że może to przekona Anię

Górniak nie zdradziała na razie, jakie są przyczyny jej przeprowadzki.





mp/tvp