Polska gospodarka wzrośnie po pandemii

Zdaniem specjalistów z PIE, jeżeli dostawy półproduktów i gotowych wyrobów z Chin do Europy spadną o jedną piątą, a kraje starej UE w ich miejsce w równych proporcjach postawią na produkcję własną i dostawy z Europy Środkowo-Wschodniej, to wartość dodana w polskiej gospodarce mogłaby być większa o 8,3 mld dol. rocznie. Wśród krajów, które do UE przystąpiły po 2004 roku, to Polska właśnie odniosłaby największą korzyść z nowego porządku.