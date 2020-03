Polska gospodarka odporna na koronawirusa

jozef 28.3.20 18:31

To po co się spieszyć z tarczą, przedsiębiorcy sobie sami poradzą, pieniądze dać Rydzykowi, bo płacze że mu brakuje. Resztę na TV PiS abyśmy wiedzieli jak jest dobrze, a ci co narzekają to się nie nadają do prowadzenia biznesu.