Polska ambasada w USA odpowiada Bidenowi: Nie ma żadnych ,,stref wolnych od LGBT''!

Polska ambasada w USA odpowiedziała kandydatowi Demokratów na prezydenta Stanów Zjednoczonych w kwestii rzekomych „stref wolnych od LGBT” w naszym kraju.

Wczoraj Biden wrzucając na swojego Twitterza tekst o rzekomo istniejących w Polsce wspomnianych strefach, napisał:

„Powiem jasno: Prawa LGBTQ+ są prawami człowieka - i dla >>stref wolnych od LGBT<< nie ma miejsca w Unii Europejskiej ani gdziekolwiek na świecie”.

Polska ambasada w Stanach Zjednoczonych postanowiła odpowiedzieć na te fałszywe oskarżenia. Na Twitterze napisano:

„Stwierdzenie b. wiceprezydenta USA Joe Bidena, zamieszczone na Twitterze, opiera się na niedokładnych informacjach medialnych, ponieważ w Polsce nie istnieją żadne >>strefy wolne od LGBT<<”.

Podkreślono jednocześnie, że polski rząd przywiązany jest do przestrzegania praworządności oraz równych praw, a w naszych społeczeństwach nie ma miejsca na dyskryminację.

The assertion in Vice President Joe Biden's tweet is based on inaccurate media information, as no “LGBT-free zones” exist in Poland.



The Polish Government is committed to the rule of law, equal rights and social inclusion. There is no place for discrimination in our societies. https://t.co/AEnJ7FlRqa