Polscy rusofobi - nie bójcie się Sputnika!

Publikacje rosyjskich portali internetowych sugerują, że Polska nie chce kupować rosyjskiej szczepionki Sputnik V w wyniku rusofobii - stwierdził na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Zgodnie z wymienionymi publikacjami Polacy mają sami prosić ambasadę Rosji oraz rosyjskie szpitale o zaszczepienie Sputnikiem.

Teksty mają być oparte na wypowiedziach osób opisanych jako "rosyjscy dyplomaci", zaś "do ambasady Rosji w RP i szpitali w Kaliningradzie zgłaszają się masowo Polacy, którzy chcą być szczepieni rosyjską szczepionką".

This is another attempt to present Russia as key country to tackling COVID19 crisis. "Russia is consequently trying to portray itself as a leader in fight with virus, by selflessly delivering medical help to other countries", I wrote on @Najwazniejsze.https://t.co/N4Cj8k0GQZ https://t.co/EMVH4F0z1W