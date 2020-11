Polscy pediatrzy stanowczo: ,,Aborcja zaprzecza istocie zawodu lekarza''

Polscy pediatrzy wystosowali list otwarty, w którym sprzeciwiają się opublikowanemu pod koniec października stanowisku Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, krytykującemu orzeczenie TK ws. aborcji eugenicznej. Sygnatariusze listu podkreślają, że swoim stanowiskiem PTP „zaprzecza istocie zawodu lekarza”.

22. października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodne z polską konstytucją są przepisy pozwalające na zabicie dziecka nienarodzonego ze względu na podejrzenie u niego poważnej wady bądź choroby.

Orzeczenie TK skrytykowało Polskie Towarzystwo Pediatryczne, wyrażając stanowczy sprzeciw wobec zniesienia tzw. przesłanki eugenicznej.

Teraz na stanowisko to w liście otwartym odpowiadają polscy specjaliści pediatrii, którzy nie ukrywają swojego oburzenia. Cytując polskiego kardiologa Ryszarda Fenigsena zaznaczają, że „działania lekarza i każdego rozumnego człowieka dobrej woli nie do tego powinny zmierzać, by wytępić ludzi cierpiących, ale do tego, by usuwać cierpienie”.

W 10. Punktach lekarze uzasadniają, że „prawo do życia nie podlega ocenie żadnych ekspertów”.

- „Nie do przyjęcia jest popieranie aborcji eugenicznej przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Nie można być lekarzem dzieci, także tych z ciężkimi wadami rozwojowymi, troszczyć się o ich maksymalnie najlepszy stan zdrowia, wspierać ich rodziców, a jednocześnie popierać aborcję najciężej chorych dzieci. Naszą rolą jest leczenie i profilaktyka chorób, poszukiwanie skutecznych terapii, a nigdy wspieranie działań eugenicznych i prenatalnej eutanazji, sprzecznych z naszym powołaniem” – piszą stanowczo sygnatariusze listu.

Zaznaczają, że doprowadzenie do śmierci dziecka przed jego narodzeniem nie może być nazwane terapią rozpoznanej prenatalnie choroby. Odebranie dziecku życia i narażanie go na dodatkowe cierpienie w czasie aborcji nie jest pomocą medyczną poczętemu dziecku.

- „Aborcja, także prawnie zalegalizowana, narusza Kodeks Etyki Lekarskiej, angażując personel medyczny do zabójczej procedury, zamiast zgodnie z przysięgą lekarską do troski o życie i zdrowie dziecka oraz matki” – podkreślają.

List podpisali: dr Grażyna Rybak (specjalista pediatrii), dr Marzenna Koszańska (specjalista pediatrii), dr Ewa Piesiewicz-Grzonkowska (pediatra, specjalista psychiatrii dziecięcej), dr n. med. Elżbieta Kortyczko (specjalista pediatrii, specjalista neonatologii), dr n. med. Małgorzata Kępińska (specjalista pediatrii i neonatologii), dr Iwona Daniluk (specjalista onkologii dziecięcej), dr Iwona Krzyżowska-Dąbrowska (specjalista pediatrii), dr Anna Żochowska (specjalista pediatrii i neonatologii), dr Teresa Piętka-Organistko (specjalista pediatrii, specjalista chorób płuc), dr Grażyna Hofman (specjalista pediatrii), dr Maria Jakubiak (pediatra, specjalista medycyny rodzinnej), dr n.med. Irena Bołtruszko (specjalista pediatrii), dr Anna Ryszkowska (specjalista pediatrii), dr Barbara Leszczyńska (specjalista pediatrii), dr Elżbieta Jankowska (specjalista pediatrii), dr Katarzyna Jankowska–Dziadek (specjalista pediatrii), dr Bożena Wojtas (pediatra, specjalista neonatolog), dr Katarzyna Boguta (w trakcie specjalizacji z pediatrii).

kak/tvp.info.pl