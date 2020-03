Polscy lekarze lecą do Włoch. Pomogą w walce z koronawirusem

Płynie pomoc. Tylko od rządu na razie nie ma nic



Skąd szpital bierze pieniądze na tak gorączkowe zakupy?

– Nie na wszystkie zamówienia mamy pokrycie. Szpital nie jest w stanie sam ponosić takich kosztów.

Ostatnie zamówienia Anny: 1,8 tys. kombinezonów kupionych jeszcze w dobrej cenie, za 30 tys. zł, czeka na opłacenie, podobnie jak dwie faktury za maski – po 40 tys. zł. I jeszcze respiratory: brakuje pieniędzy na trzy już zamówione, a każdy respirator to 89 tys. zł.

Szpital próbował zainteresować swoją sytuacją jeden z portali charytatywnych, który na cele związane z epidemią zebrał ogromną sumę. https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,25828223,szpitale-goraczkowo-zamawiaja-co-sie-da-cenne-sa-dojscia-do.html



===========================



A wy co dostaliście/kupiliście dzięki rządowi?



Ja na przykład mam płyn do dezynfekcji rąk dzięki zwyczajnemu zbiegowi okoliczności. Bo miesiąc temu zamówiłem z myślą o moim podopiecznym ponad 100 buteleczek spirytusu salicylowego, którego używamy do przecierania ceratki na której kładzie się podkład chłonny. Pożyczyłem sobie 4 sztuki na moje potrzeby, drugie cztery wzięła zmienniczka. Z kolei tydzień temu jakimś cudem w Tesco pojawił się spirytus 95% - wziąłem dwie butelki.



Zapas mydła w domu (teraz część trafiła do mojej pracy) mam dzięki mojej zapobiegliwości, tak jak już pisałem z Zerr0 mamy tu sporo wspólnego. Podobnie z żywnością - gdybym jutro wrócił ze szpitala po wyleczeniu z koronowego zapalenia płuc to nie musiałbym się martwić, że przez dwa tygodnie nie miałbym co jeść. Nawet gdyby w międzyczasie zniknęło zasilanie - mam pełno rodzynek, płatków zbożowych i kukurydzianych, pomidorów w puszkach, mleka w proszku, kawy rozpuszczalnej i innych rzeczy. Wszystko dlatego, że zawsze starałem się mieć w domu żelazne zapasy.



Rozmaite zioła wzmacniające odporność zimą piję od lat i od lat dostaje je również nasz podopieczny. Praca nauczyła mnie odkażania po przyjściu do domu - mycia rąk, płukania gardła a zimą zakrapiam sobie nos ziołami.



Niestety nie mamy maseczek, a rękawiczki posiadamy tylko lateksowe, których używamy do czopkowania podopiecznego, więc nie takie w których nie za bardzo można iść po zakupy do sklepu.



Ponawiam pytanie - co TY frondowiczu zawdzięczasz pisowskiemu rządowi od czasu gdy zaczęła się epidemia?

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha