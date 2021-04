Polonia apeluje do prezydenta USA o pomoc w ustaleniu prawdy o katastrofie w Smoleńsku

- "Chcemy wykorzystać ten moment i pokazać jaka jest analogia między katastrofą smoleńską a ludobójstwem katyńskim, kiedy Amerykanie w ramach doraźnych interesów politycznych chcieli zamieść to pod dywan" – powiedział na antenie Telewizji Republika Tadeusz Antoniak komentując film zaprezentowany w dniu dzisiejszym przez podkomisję ds. zbadania katastrofy smoleńskiej.

Jak poinformował Antoniak, Przedstawiciele Komitetu Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego oraz Klubów "Gazety Polskiej" w USA wystąpili do prezydenta USA Joe Bidena z apelem o pomoc przy ustaleniu prawdziwych przyczyn katastrofy smoleńskiej.

W apelu wystosowanym do prezydenta USA, znajduje się m.in. prośbą o wsparcie przez administrację USA starań polskiego rządu o zwrot wraku rozbitego pod Smoleńskiem polskiego samolotu, który jest ciągle przetrzymywany przez Rosję. Przedstawiciele Polonii zwrócili się również z prośbą do prezydenta Bidena o pomoc "w ujawnieniu prawdy o przyczynach katastrofy smoleńskiej".

- "Dziś wysłaliśmy także list do prezydenta Joe Bidena, przypominający o tej tragedii. Jednym z celów Komitetu jest to, by czcić godnie ofiary katastrofy i ludobójstwa katyńskiego na terenie USA, ale także docierać do establishmentu politycznego i społeczeństwa amerykańskiego z prawdą o tych wydarzeniach" - powiedział Antoniak.

Jak zaznaczył Antoniak, zmiana administracji rządzącej w USA jest okazją do ponownego nagłośnienia sprawy tragedii smoleńskiej, która do dzisiaj nie została jeszcze definitywnie wyjaśniona.

