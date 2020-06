Polityka na ambonie? Emilewicz odpowiada na zarzuty opozycji

Minister Emilewicz zwróciła się do przedsiębiorców zgromadzonych w Kaplicy Cudownego Obrazu po zakończonej eucharystii. Podkreśliła, że „Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy dalej, niż za 2-3 miesiące. Powinniśmy się z tą bezradnością pogodzić, pojednać i nie wymagać teraz od polityków jasnych liczb i przewidywań. To, czego należy wymagać, to gotowości do wsparcia, pomocy i współpracy”.