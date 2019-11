Hit! Polityk Wiosny zbierała imperialistyczną stonkę przed swoim narodzeniem

Jerzy 21.11.19 12:39

Ależ to nie polityk, tylko "politycznica" (jak życzą sobie różne Nowickie i inne Senyszynoidy) nie wiecie jak się mówi na lewe?

A skoro politycznica, to co tam dla niej jakieś marne, nic nie znaczące 24 lata w tę, czy w tę...w końcu cóż to są jakieś marne 24 lata wobec wiecznie żywego Lenina... bua, ha, ha, ha.

Smutne tylko jest to, że tyle tysięcy podobnych matołów jest w Polsce - np. ci co na toto lewe oddali głos...