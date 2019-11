Europoseł PiS utknął na balkonie. Skandaliczne zachowanie polityka PO

Grzegorz Tobiszowski, europoseł PiS wyszedł na balkon Parlamentu Europejskiego na papierosa. Gdy chciał wrócić, okazało się, że drzwi są zamknięte. Wobec tego polityk za pomocą kopniaków próbował sforsować tarasowe drzwi. Nagranie z jego nieudolnych prób trafiło do sieci.

- Panie europośle @tobiszowski !Czy to Pan ćwiczy proste kopnięcie a la Bruce Lee w PE? Czyżby wyszedł Pan na papierosa i drzwi się zatrzasnęły? Minister, europoseł PIS - to brzmi dumnie!! - napisał Michał Stasiński, działacz PO, publikując nagranie

Do wpisu odniósł się sam zainteresowany.

- Szkoda że działacz Platformy widząc, że drzwi na tarasie zatrzasnęły się nie pomógł mi, nie poinformował ochrony, a zajął się nagrywaniem i cięciem relacji filmowej. Ciekawe co Pan by zrobił na moim miejscu - na tarasie dachu budynku, bez telefonu, poprostu bez wyjścia? - napisał europoseł PiS

Jednak działacz Platformy tłumaczy, że to... nie on nagrywał.

Szanowny Panie! Ja się nie ruszam z Polski i nie ja nagrałem ten film tylko pracownik PE, który zapytał mnie czy to możliwe aby tak zachowywał się europoseł? Kopał „z glana” w drzwi?? Tak Pan otwiera drzwi zamknięte u siebie w domu? Gratuluję!!

Do sytuacji pewnie by nie doszło, gdyby Grzegorz Tobiszowski rzucił palenie. Polecamy! To i będzie z korzyścią dla zdrowia.