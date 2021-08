Polityk PiS: opozycja przestraszyła się wcześniejszych wyborów

Anonimowy poseł PiS twierdzi w rozmowie z Wprost, że opozycja wystraszyła się zapowiedzi PiS dotyczących samorozwiązania Sejmu. Gdyby te zapowiedzi zostały zrealizowane, wybory odbyłyby się już w październiku.

Zdaniem polityka w PiS panuje przeświadczenie, że partii udało się wyjść zwycięsko ze środowego posiedzenia Sejmu.

- Wszyscy wyszliśmy z Sejmu z przeświadczeniem, że zaplecze Gowina do końca się rozleci, a my odzyskamy stabilną większość, obronimy Elżbietę Witek, odrzucimy weto Senatu do ustawy medialnej i będziemy spokojnie rządzić - mówił.

- Opozycja przestraszyła się wcześniejszych wyborów, bo mówiliśmy otwarcie, że możemy złożyć wniosek o samorozwiązanie Sejmu i wtedy wybory odbyłyby się już w październiku - stwierdził także polityk.

- Krzyczeli, że reasumpcja była nielegalna, ale potem grzecznie wzięli udział w głosowaniach, nawet nie „dymili” w sprawie podwyżek dla prezydenta i samorządowców. A gdyby naprawdę uważali, że głosowania są nielegalne, to nie wzięliby w nich udziału - przekonywał.

Temat przyspieszonych wyborów parlamentarnych jest w dalszym ciągu obecny w polskiej debacie publicznej. Jarosław Gowin stwierdził w wywiadzie dla Super Expressu, że gdy prawda o stanie budżetu państwa dotrze do opinii publicznej PiS nie będzie miał szans na ponowne zwycięstwo w 2023 roku. W ocenie Gowina Jarosław Kaczyński chciałby doprowadzić do wyborów w 2022 roku.

Takim doniesieniom zaprzeczył Michał Dworczyk.

- Ja nic nie wiem o takich planach. Myślę, że nie ma takich przesłanek, aby wybory były przyspieszone - powiedział na antenie Polskiego Radia.

jkg/wprost