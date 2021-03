Polityk PiS dla ,,Wprost'': Trzeba zamknąć Horbana, a nie Polskę i kościoły!

– Zaczynamy poważnie rozmawiać na temat, czy przygotowywać się do zamknięcia Polski – powiedział główny doradca premiera ds. epidemii prof. Andrzej Horban. Nie wykluczył też całkowitego lockdownu oraz zamknięcia kościołów.

Z uwagi na swoje bardzo kontrowersyjne wypowiedzi zahaczające czasem o Armagedon wręcz, Horban jest coraz mocniej krytykowany i to już nawet w obozie władzy.

- "Zamknąć to trzeba Horbana! Rząd nie powinien wypuszczać go do mediów. Odkąd Szumowski przestał być ministrem zdrowia, błyszczą medialnie takie „gwiazdy” jak Horban" - miał powiedzieć w rozmowie z „Wprost” jeden z oburzonych polityków PiS.

Polityk rozmawiający z redakcją Wprost.pl stwierdził także, że doradca premiera zdecydowanie przekracza swoje kompetencje, a zachowuje się tak jakby co najmniej zasiadał w rządzie.

- "Nie rozumiem dlaczego Horban wypowiada się tak, jakby reprezentował stanowisko rządu, a jest tylko jego doradcą" – dodał polityk PiS.

mp/wprost.pl