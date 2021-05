Polityk PiS dla ,,Super Expressu'': ,,Gowina już z nami nie ma''

W ubiegłym roku Jarosław Gowin zasłynął sprzeciwem wobec wyborów prezydenckich, które miałyby się odbyć w ustalonym ustawowo terminie. Obecnie on i wielu posłów Porozumienia podpisało się pod listą poparcia kandydata opozycji na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Lista spraw, które nie idą ramię w ramię, jak można się dowiedzieć w środowiskach PiS, jest znacznie dłuższa, a niektóre nie przedostały się jeszcze do opinii publicznej. Co tym razem mówi się w otoczeniu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na temat dalszej możliwości koalicji z Porozumieniem?

- Wszystko wskazuje na to, że Gowina już z nami nie ma. Prezes bardzo poważnie myśli o wyborach na wiosnę w przyszłym rok – powiedział w rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu" ważny polityk PiS z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego.

Jak stwierdził dalej, tym razem pojawiły się także spekulacje na temat rozmów Gowina o jego uczestnictwie w jakimś nowym układzie politycznym po ewentualnym obaleniu rządu Prawa i Sprawiedliwości, a w czwartek szef Porozumienia oświadczył, że jego ugrupowanie poprze kandydata opozycji na Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka.

W związku z tym coraz częściej pojawiają się spekulacje, że wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości jest rozważana data przedterminowych wyborów, w wyniku których PiS mógłby rządzić samodzielnie.

– Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której część Zjednoczonej Prawicy, szczególnie w sprawach personalnych, głosuje tak jak opozycja – mówi z kolei posłanka z klubu PiS Anna Maria Siarkowska dla „Super Expressu”.

I dodaje:

- Prezes bardzo poważnie myśli o wyborach na wiosnę w przyszłym roku. To będzie najlepszy moment.

mp/se.pl