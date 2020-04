Polityk opozycji: Kaczyńskiemu, ale i Gowinowi nie ufamy. Gowin spotkał się z Grodzkim

plantator buraków 4.4.20 21:41

Rewelacja Panie Prezesie !



Prezes gotuje ze stoickim spokojem czerwono-różowo-tęczowe szumowiny na wolnym ogniu. Szumowiny skrzeczą, pękają, trzaskają i niesamowicie przy tym śmierdzą. Prezes bowiem gotuje szumowiny po to, by ludzie wiedzieli jak one faktycznie cuchną.



I znowu, dzięki wolnemu gotowaniu przez Prezesa, szumowiny coś niecoś dowiedziały się też wzajemnie o sobie. Choćby to, że „tygrysek” ZSL-PSL, niejaki Kosiniak-Kamysz, zwany również tęczowym gumowcem planował przy okazji wystrychnąć na dutka swoich „totalnych” niby-sojuszników. Zaczął umawiać się z Gowinem, że Duda za dwa lata nie mógłby startować i on wtedy mógłby być jedynym kandydatem „totalnych”.



Nie będzie rozpadu koalicji Zjednoczonej Prawicy. „Totalny” motłoch znowu okazał się bandą naiwnych i obłąkanych nienawiścią przygłupów. Prezes spokojnie wysondował swoje koncepcje wyborów prezydenckich „Maj 2020”i już wie, że coraz większe znaczenie – tym razem w sensie pozytywnym – ma w Polsce zwykła papierowa koperta.

A czerwono-różowo-tęczowym „totalnym” szumowinom pozostaje jedynie wyć z wściekłości w zupełnie ustronnych miejscach i przegryzać sobie nawzajem nabrzmiałe wściekłością tętnice.



Dla Pana Prezesa owacje na stojąco !