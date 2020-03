Politycy z USA upominają Wielką Brytanią ws. aborcji

Aborcja na żądanie nie jest wolą narodu w Irlandii Północnej, a jeśli by była, Irlandia Północna ma prawidłowo ustanowione Zgromadzenie, dzięki któremu może zrównoważyć prawo słuszności i ustalić regulacje dotyczące tej sprawy” – napisał amerykański kongresman Chris Smith do brytyjskiego sekretarza stanu ds. Irlandii Północnej. List podpisali także inni kongresmani: Andy Harris, Ann Wagner oraz Vicky Hartzler.

Zdaniem Liama Gibsona z Society for Protection of Unborn Children (Towarzystwo na rzecz Ochrony Dzieci Nienarodzonych) działania rządu w Westminsterze są reakcją na rozwój sytuacji w Stanach Zjednoczonych, gdyż oczekuje się, że werdykt w sprawie „Roe kontra Wade”, który legalizował aborcję w USA, może być uchylony. A to z kolei miałoby „olbrzymie konsekwencje międzynarodowe”. Stwierdził on też, że najlepiej można przysłużyć się ochronie dzieci nienarodzonych w Irlandii Północnej, „zwalczając aborcję na każdym poziomie” oraz wykazując, że jest ona „tragiczną niesprawiedliwością w każdym przypadku”.