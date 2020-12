Politycy PiS brali udział w orgiach? Onet powołuje się na poszukiwanego oszusta

Do ogromnego skandalu doszło w ub. tygodniu w Brukseli, gdzie policja przerwała homoseksualną orgię z udziałem europosła EPL z węgierskiego Fideszu. Teraz portal Onet dotarł do organizatora homoseksualnych imprez, który opowiada o ich kulisach i przekonuje, że brali w nich udział również politycy z PiS. Okazuje się, że to poszukiwany przez polską policję oszust.

Portal Onet przeprowadził wywiad z organizatorem homoseksualnych orgii w Brukseli. W jednej z takich imprez, która w ub. piątek odbywała się wbrew ograniczeniom sanitarnym, co stało się powodem interwencji policji, brał udział europoseł EPL z węgierskiego Fideszu, Jozsef Szajer.

Organizator orgii David Manzheley opowiada Onetowi o kulisach swojej działalności. Choć sam portal przyznaje, że nie zweryfikował uzyskanych od niego informacji, publikuje słowa mające uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość.

- „Na moich imprezach pojawia się wiele osób publicznych z różnych krajów, w tym polscy politycy z Prawa i Sprawiedliwości. Mają rodziny i od początku proszą, żeby utrzymać ich udział w gejowskiej orgii w tajemnicy. Przyjeżdżają z Warszawy kilka razy do roku” – mówi rozmówca portalu.

Kim jest Dawid Manzheley, na którego powołuje się Onet. To poszukiwany przez wadowicką policję oszust. W rozmowie z Onetem twierdził, że jest ekonomistą. Tymczasem, jak informuje portal wPolityce.pl, w Polsce podawał się za prawnika. W ten sposób wyłudził 2,5 tys. zł od jednego ze swoich klientów. Już w 2016 roku został aresztowany przez belgijską policję. Nie przekazano go jednak stronie polskiej, ponieważ tamtejszy sąd sprawę uznał za zbyt drobną.

Źródło Onetu i GW.

Pogratulować.

Może jednak warto było gdzieś zweryfikować jego wynurzenia w pogodni za clickbaitem? pic.twitter.com/XzbloANaDu — Jerzy Kwaśniewski (@jerzKwasniewski) December 3, 2020

