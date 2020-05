Politolog: Kidawa-Błońska jest rekordzistką w traceniu poparcia

-„Oczywiście, że tak. I myślę, że elektorat byłby jej za to wdzięczny. Kidawa-Błońska pobiła chyba rekord Polski w traceniu poparcia, więc z punktu widzenia Platformy wymiana kandydata byłaby jak najbardziej uzasadniona. No ale Borys Budka dalej w to brnie, mówiąc, że Kidawa-Błońska będzie kandydować. Jeżeli PO chcę się w ogóle liczyć w tej kampanii, to musi mieć kandydata, który będzie w stanie nawiązać walkę już nie tylko z Andrzejem Dudą, co z innymi kandydatami opozycji” – odpowiedział politolog.