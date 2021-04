Policjant brutalnie pobił kobietę? ZOBACZ, jak wyglądało to naprawdę!

Wczoraj media społecznościowe obiegł film, na którym zarejestrowano moment użycia przez policjanta pałki służbowej do obezwładnienia młodej kobiety. Nagranie wywołało prawdziwą burzę, a działania policji porównywano do służb białoruskich. Teraz do sieci trafiło jednak kolejne nagranie, które ukazując kontekst zdarzenia, każe zupełnie inaczej ocenić policyjną interwencję.

O sprawie informował wczoraj portal Głogów Nasze Miasto. W Głogowie odbyła się manifestacja tzw. „antymaseczkowców”, czyli osób, które nie wierzą w istnienie pandemii koronawirusa i sprzeciwiają się sanitarnym obostrzeniom. Wzięło w niej udział około 100 osób. W głównej mierze mieli być to demonstranci związani ze środowiskami kibiców.

- „Funkcjonariusze nawoływali do rozejścia się, ale uczestnicy protestu nie reagowali. Przy pobliskiej stacji paliw doszło do przepychanek między kibicami a policją, która użyła gazu łzawiącego”

Serwis opublikował też nagranie, na którym widzimy, jak policjant uderza młodą kobietę pałką policyjną i przewraca ją na ziemię. Wywołało ono prawdziwą burzę w Internecie. Politycy opozycji natychmiast postanowili wykorzystać je do zaatakowania rządu Zjednoczonej Prawicy.

- „Ustalę nazwisko tego policyjnego bandyty z Głogowa. Proszę o informacje na priv. Gwarantuję anonimowość. Złożę zawiadomienia do prokuratury za przekroczenie uprawnień. Za dwa lata nie będzie go w tej formacji. Będzie szukał pracy w białoruskim OMON!”

A jak było naprawdę? Teraz pojawił się film, na którym zarejestrowano zdarzenie od początku. Widzimy, że kobieta była bardzo agresywna i zaatakowała funkcjonariuszy. Policja użyła wobec niej siły dopiero po tym, jak ta kopała i pluła na policjantów.

Już wczoraj głos zabrał rzecznik Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, nadkomisarz Kamil Rynkiewicz. Podkreślił, że cała akcja odbyła się zgodnie z procedurami.

- „Kobieta zachowywała się wobec funkcjonariusza bardzo agresywnie: szarpała go, ubliżała w niecenzuralnych słowach. Funkcjonariusz ostrzegł kobietę o możliwości użycia wobec niej środków przymusu bezpośredniego, nie wpłynęło to jednak na jej zachowanie”

Dopiero, kiedy ostrzeżenia nie przyniosły skutku, policjant użył siły. Nadkom. Rynkiewicz zaznacza też, że całe zgromadzenie było nielegalne.

