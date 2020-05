Policja zwolniła do domów uczestników wczorajszego protestu. Skierowano też 190 wniosków o ukaranie

XD 8.5.20 15:26

Jak zasponsorujesz mi wyjazd z całym moim dobytkiem to chętnie skorzystam. Tu, w tym "wolnym", pełnym "tolerancji" kraju, rząd i ludzie na niego głosujący zdecydowanie dają mi do zrozumienia, że nie jestem tu mile widziana. W kraju w którym się urodziłam i w którym wychowano mnie w szacunku do drugiego człowieka, na historiach o pradziadkach walczących pod Piłsudskim, w policji przedwojennej za które to przewinienie pakowało się wtedy całe rodziny w wagony, o powstańcach zamęczonych w obozach.

Niestety nie mam aż takich środków, żeby się wynieść. Dlatego właśnie ja także będę wychodzić na ulicę i protestować przeciw wyganianiu mnie z mojego kraju za przekonania. Przekonania i wartości, które wpoiła mi rodzina. Ta sama rodzina, która umierała za wolność tego kraju. Daje mi się na każdym kroku znać, że to nie jest moja ojczyzna, a partia rządząca co rusz odbiera mi prawa i pieniądze, żeby rozdać swoim wyborcom.



Jest mi tu źle. Polska przestała być krajem z którego jestem dumna. Stała się krajem zaściankowym, pełnym nienawiści, zawiści, niesprawiedliwości i bezprawia. Bo nie jest prawem stan, kiedy istnieją równi i równiejsi.

I na domiar złego, pokazuje mi się drzwi i każe spadać. Za to że śmiem uważać homoseksualistów za ludzi, kobieta nie jest dla mnie klaczą rozpłodową, za to że nie wierzę w katolickiego boga, że śmiem nazywać bandytami żołnierzy wyklętych na podstawie publikacji historyków, za to że nie chcę mieć dzieci, za to że nie wierzę w rządową propagandę i jestem przeciwna wykluczeniu społecznemu. Za to w końcu, że nie zgadzam się na ingerowanie w moje życie przez bandę typów w sukienkach która wszystkimi mackami wczepiła się w parlament i za cholerę nie chce puścić, choć ani nie jest organizacją wiarygodną, ani nawet nie przestrzegającą własnych nauk. To wszystko wydmuszka. I jak wydmuszka skończy w proszku. Dlatego protestuję - jest mi źle, ale wiem, że trzeba przeczekać, tak jak przeczekaliśmy komunę, zabory, wojny. Każda niesprawiedliwość się kiedyś musi skończyć i mam nadzieję, że karma wróci. Zło za zło, krzywda za krzywdę. Siniak za siniak. Oko za oko, ząb za ząb.

To jak z tymi funduszami na mój wyjazd?



#DUDAniejestprezydentem

#dontDUDAt