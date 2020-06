Dzisiaj rano została już zatrzymana kobieta podejrzana o włamania do wiat, w których były rozwieszane plakaty szkalujące ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

- Potwierdzam, że została zatrzymana druga osoba w sprawie włamań do wiat należących do spółki AMS. Na chwilę obecną, z uwagi na prowadzone czynności, jest to jedyna informacja, jakiej udzielamy w tej sprawie