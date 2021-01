Polak z Plymouth nie żyje. Poruszający wpis siostry

Wczoraj w szpitalu w Plymouth zmarł Polak, któremu wcześniej decyzją władz szpitala odłączono aparaturę dostarczającą pokarm i wodę do organizmu. Poruszający wpis opublikowała w sieci jego siostra.

Wcześniej starania o przetransportowanie pacjenta do kraju podjęło polskie MSZ. Niestety, przegrano walkę z czasem i procedurami i R.S. zmarł, o czym poinformowano wczoraj. Jego siostra napisała na Twitterze:

„Niestety brat zmarł. Pragnę gorąco podziękować wszystkim za pomoc, wsparcie i modlitwy!”.

Dodała:

„Bóg zabrał Go do Siebie, ale my zostajemy aby jednak uczynić ten świat lepszym”.

Na koniec napisała:

„Wasza energia, dobroć i miłość pozostaną na zawsze. Dziękuję z całego serca!”.

dam/twitter,Fronda.pl