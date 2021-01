Polacy zmieniają zdanie ws. szczepień. ,,W marcu będzie ok. 3 mln zaszczepionych''

Jak wskazuje najnowszy sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", można zauważyć w nim dość dużą tendencję wzrostową osób, które chcą się w Polsce zaszczepić przeciwko COVID-19. Badanie przeprowadzono na grupie badawczej 1000 osób.

Podczas, gdy w listopadzie osób zdecydowanych na szczepienia było w Polsce 15.9 proc., to z najnowszego badania wynika, że obecnie jest to aż 47.9 proc. W sumie chętnych do zaszczepienia się było 62.6 proc. Polaków, a obecnie jest to prawie 68 proc., z czego 47.9 proc. to osoby zdecydowane, a 19.7 proc. odpowiada „raczej tak”.

Osób zdecydowanie przeciwnych szczepieniom w naszym kraju jest obecnie 15.1 proc., a opcję „raczej nie” wybrało 13 proc. ankietowanych.

Osób niezdecydowanych było 4.2 proc.

Jak wynika z badania, najwięcej osób zdecydowanych na szczepienie znajduje się w grupie powyżej 50 roku życia. Tu aż 70 proc. deklaruje chęć zaszczepienia się.

Najbardziej sceptyczną grupą do szczepień są natomiast osoby w przedziale wiekowym między 18. a 39. rokiem życia, gdzie ponad 40 proc. ankietowanych nie chce się szczepić.

Tymczasem w rozmowie na antenie TVN24 szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że szczepienia idą zgodnie z planem:

„Mieliśmy takie dni w zeszłym tygodniu, że to było 50 tys. szczepień dziennie. W tym tygodniu będzie to też 50 tys. szczepień dziennie, czyli łącznie wykonanych zostanie 250 tys. szczepień”.

Dodał, że do końca marca zaszczepionych ma być około 3 milionów Polaków.

mp/rmf 24,TVN24