Polacy zgodnie: Skończyć ze specjalnymi emeryturami dla byłych prezydentów

Prezydencka emerytura to obecnie 10,5 tys. złotych. Otrzymują ją byli prezydenci RP po zakończeniu okresu, kiedy przysługuje wynagrodzenie ustalone i pobierane w trakcie kadencji. Tymczasem Polacy najwidoczniej chcieliby w tej kwestii poważnych zmian.

„Super Express” oraz „Super Biznes” zleciły sondaż w tej sprawie pytając Polaków o to, czy byłym prezydentom należą się specjalne emerytury. Wygląda na to, że Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski oraz Bronisław Komorowski mają powody do obaw.

Aż 84 proc. uczestników badania stwierdziło, że wspomniane emerytury nie powinny być przyznawane. Powinni oni zdaniem respondentów korzystać ze „standardowej” emerytury ZUS. Zaledwie 12 proc. badanych uważa, że po zakończeniu pełnienia funkcji prezydenta dana osoba powinna otrzymywać specjalne świadczenie emerytalne. 4 proc. w sprawie nie ma zdania.

dam/se.pl,Fronda.pl