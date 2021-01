Polacy ufają premierowi. Mateusz Morawiecki liderem rankingu

W najnowszym rankingu zaufania do polityków mamy zmianę na pozycji lidera. Według badania IBRiS, najwięcej Polaków ufa premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Oznacza to, że wedle sondażu przeprowadzonego dla Onetu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca poziom zaufania do premiera wzrósł o 3 punkty procentowe. Ufa mu 43,7 proc. Polaków. Przeciwnego zdania jest 47,8 proc. badanych.

Drugie miejsce zajął Szymon Hołownia, któremu ufa 43,3 proc. badanych. Brak zaufania deklaruje 28,3 proc. badanych.

Ostatnie miejsce na podium rankingu zajął prezydent Andrzej Duda z zaufaniem 41,9 proc. Polaków. Nie ufa mu 47,5 proc. respondentów.

Dalsze miejsca jeśli chodzi o zaufanie Polaków zajmują Rafał Trzaskowski (36,1 proc.), Jarosław Kaczyński (31,7 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (30,8) czy minister zdrowia Adam Niedzielski (30,2).

Badanie przeprowadzono w dniach 13-14 stycznia.

dam/PAP,Fronda.pl