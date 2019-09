Polacy, nic się nie stało-katastrofy ekologicznej nie było

Koalicja Obywatelska nie dopuściła jednak do dyskusji. Radni Prawa i Sprawiedliwości, na których wniosek zwołano sesję, chcieli poznać m.in. skalę kosztów usunięcia awarii, które, w ocenie wiceministra sprawiedliwości, Sebastiana Kalety, mogą przekroczyć 200 mln zł. Podczas sesji nie udało się jednak uzyskać takiej informacji.

"Być może są błędy projektowe, być może błędy wykonawcze, być może są to błędy nadzoru. Wiemy, że nie było tutaj przeglądów. Drugi temat to kwestia sytuacji bieżącej: jakie są realne skutki tej katastrofy ekologicznej"-powiedział inny radny PiS, wiceprzewodniczący Rady, Dariusz Figura.

"Trzecia sprawa, też bardzo ważna dla przyszłości: co ma się stać, jeśli chodzi o dalsze kroki związane z usuwaniem tej awarii. Wiemy, że most pontonowy będzie miał trwałość dwa–trzy miesiące. Co się ma stać potem?"-zastanawiał się samorządowiec.