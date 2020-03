Polacy doceniają ofiarną pracę rządu

Tymczasem w prawdziwym świecie:



Lubelska firma, która obecnie zaopatruje szpitale w całym kraju w środki antywirusowe, w ciągu kilku dni będzie musiała zamknąć zakład. Powodem jest brak produktów do ich produkcji. Sytuacje może zmienić Ministerstwo Finansów jednym rozporządzeniem.



Z bardzo dużym problemem zmaga się firma Medisept, mająca swoją siedzibę w Konopnicy koło Lublina. Jest ona największym krajowym dostawcą środków antywirusowych dla szpitali. Posiada w tym segmencie ok. 10 proc. rynku szpitalnego, pozostałe 90 proc. należy do firm zagranicznych. Jednak po raz kolejny okazało się, że w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, czyli w tym przypadku koronawirusa, zagraniczni dostawcy zaopatrują tylko rodzime rynki, zaś na Medisept musi stawić czoła zapotrzebowaniu całego rynku.



Jak wyjaśnia Waldemar Ferschke, wiceprezes zarządu firmy Medisept w rozmowie z Polsat News, obecnie w firmie panuje krytyczna sytuacja. Jeżeli nie zapadną konkretne decyzje urzędników, za kilka dni zakład zostanie zamknięty, a polskie szpitale pozostaną bez środków dezynfekujących. Chodzi m.in. o ustawę, na podstawie której Medisept produkuje produkty, narzucającą obowiązek stosowania tzw. alkoholi biocydowych.



– To oznacza, że nie mogę na rynku kupić takiego alkoholu jaki chce, tylko muszę kupić specjalny. Wystąpiłem do Urzędu Rejestracji Produktów Biobójczych o pozwolenie o stosowanie innych alkoholi, ale sytuacja jest tak dynamiczna, że jeżeli nawet decyzja przyjdzie, to i tak jest spóźniona. Ostrzegam, że jeżeli w ciągu 2-3 dni nie zorganizuje dla siebie produktu, to fabryka stanie – powiedział w rozmowie z Polsat News Waldemar Ferschke.



https://www.lublin112.pl/krytyczna-sytuacja-w-lubelskiej-firmie-produkujacej-srodki-antywirusowe-dla-szpitali-za-kilka-dni-zamkne-zaklad

