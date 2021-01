Pokolenie "róbta co chceta". Tragedia: Piętnastolatek zabił trzynastolatkę

- Zatrzymaliśmy osobę, która może mieć związek ze śmiercią 13-latki – powiedziała w rozmowie z PAP rzeczniczka śląskiej policji podinsp. Aleksandra Nowara.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, zatrzymany został to 15-latek, znajomy ofiary. Małoletni przyznał się do popełnienia tej zbrodni. Jak powiedział policji, Patrycja miała zginąć w wyniku rany zadanej ostrym narzędziem. Co szczególnie tragiczne, 13-latka miała być w ciąży, co mogło tłem kłótni, w wyniku której doszło do popełnienia przez niego zbrodni.

Jak informuje policja, zatrzymany od początku znajdował się w kręgu podejrzeń.

Zaginiona 13-letnia Patrycja pochodziła z Piekar Śląskich. Była ona poszukiwana przez rodzinę, znajomych oraz kilkudziesięciu policjantów z Piekar, Bytomia, Knurowa i komendy wojewódzkiej w Katowicach już od wtorku. Ciało zostało odnalezione kilkanaście od zgłoszenia zaginięcia na terenie nieużytków w Piekarach Śląskich.



mp/pap/onet.pl