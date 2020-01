Pokochaj ostropest - twoja wątroba ci podziękuje!

Nie znasz ostropestu i jego niesamowitych właściwości? Powinieneś zmienić to jak najszybciej i zacząć korzystać z jego prozdrowotnych walorów! Właściwości ostropestu znali już starożytni. Co ciekawe – roślina ta uważana jest za… chwast. Niech nas to jednak nie zmyli. Ta pochodząca z regionów położonych nad Morzem Śródziemnym roślina może się nam bardzo dobrze przysłużyć.

To, co w ostropeście interesuje nas najbardziej, to znajdująca się w nim sylimaryna. Wykazuje ona działania m.in. antyrakowe, antyoksydacyjne, przeciwzapalne, a także – potencjalnie obniża poziom cholesterolu we krwi.

Najczęściej ostropest stosuje się w celu ochrony wątroby i stymulowania jej do regeneracji. I rzeczywiście – chroni komórki wątroby przed działaniem naturalnych metabolitów oraz trucizn. Dlaczego jest to tak istotne? Ostropest pomaga choćby osobom, które nadużyły alkoholu lub muszą stosować duże ilości leków. Dla wątroby ostropest jest po prostu niezastąpiony! Po zastosowaniu ostropestu obserwuje się poprawę ALT i AST – parametrów wątrobowych.

Ponadto – ostropest dzięki temu, że jest bogaty w antyoksydanty – może chronić przed nowotworami (między innymi wątroby, prostaty czy szyjki macicy).

Jak zatem stosować ostropest? Na rynku znajdziemy go w kilku formach. Najczęściej stosowany jest w postaci oleju, kupić jednak można także całe lub zmielona nasiona, kapsułki lub drażetki. Jeśli chodzi o nasiona – należy je zaparzać lub dodawać do potraw – ich smak się nie zmieni, jednak zyskamy właściwości prozdrowotne.

Olej z ostropestu możemy też stosować na skórę – nawilży ją i pobudzi do regeneracji. Dobrze wpływa też na oparzoną skórę. Skutecznie działa też w przypadku egzemy, odleżyn czy alergii lub zrogowaciałego naskórka. Chcąc stosować go wewnętrznie – nie przekraczajmy 2-3 łyżeczek oleju na dobę.

WAŻNE!

Ostropest jest niezwykle ceniony ze względu na swoje właściwości. Nie oznacza to jednak, że korzystać z niego może każdy. Absolutnie odradza się go osobom cierpiącym na niedrożność kanałów żółciowych lub w połączeniu z lekami przeciwlękowymi, przeciwzakrzepowymi i kilkoma innymi. Przed jego zastosowaniem najlepiej skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą i upewnić się, że w naszym przypadku nie będzie on szkodliwy! Pod żadnym pozorem nie mogą go stosować także kobiety w ciąży i karmiące piersią.