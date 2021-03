Pogoda na dzisiaj: ciepło, ale pochmurnie

Po długim okresie zimowego chłodu do Polski wreszcie dotarło wiosenne ciepło. IMGW zapowiada umiarkowane zachmurzenie z przejaśnieniami. Na Śląsku, Mazowszu i Opolszczyźnie temperatura sięgnie nawet 17 stopni Celsjusza.

- Z chmur, które pojawią się na niebie, będziemy obserwowali przelotne opady deszczu, a w górach nawet deszczu ze śniegiem i wysoko w górach samego śniegu - powiedział jednak Polskiej Agencji Prasowej synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski.

IMGW wydał także alerty o silnym wietrze w zachodniej Polsce.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla czterech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i kilku zachodnich powiatów wielkopolskiego. Najsilniej ma wiać na Pomorzu - do 85 km/h.

Temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od 9 st. C na Wybrzeżu Zachodnim przez ok. 14 st. C na przeważającym obszarze kraju, po aż 17 st. C będzie na Śląsku Opolskim i lokalnie na Mazowszu.

jkg/imgw