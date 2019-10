Pogański posążek na Synodzie Amazońskim? Rzeźbę wrzucono do Tybru

matis89 21.10.19 19:47

Przestępstwem Bergoglio było wystawienie w Watykanie gołych bab i faceta z penisem w kulcie religijnym pogańskim, pro masońskim Bergoglio. Jak Ci ktoś do domu wbrew Tobie, wbrew Twoim rodzicom i Waszemu Bogu wstawi do domu religijną figurę gołych bab z facetem z wackiem, to jak zareagujesz ?? I tak by dzieci w domu się temu przyglądały. To chyba normalne wyrzucić to przez balkon. Jeszcze jak robi ktoś ktoś skrycie wrogi i obcy a podający się za Twojego wójka. Wina jest po stronie Bergoglio, nie katolików i nie tych pogan wykorzystanych przez Bergoglio do bezczeszczenia.