Podwyżka ZUS dla przedsiębiorców? Gowin: Złożyłbym dymisję

Jarek 13.9.19 11:31

powtarzałem wspólnie z minister Jadwigą Emilewicz: szybki wzrost wynagrodzenia minimalnego będzie sporym wyzwaniem dla małych firm, zwłaszcza działających w obszarach tradycyjnych. Krawcowa, szewc czy producent uszczelek



Gowin - masz pojęcie o przedsiębiorczości jak ja o filozofii.



Najszybciej padną małe firmy budowlane i innych usług, albo bedą zatrudniać na czarno.

Samo podniesienie płacy jest dużym obciążeniem, nie mówiąc o kosztach okołopłacowych.

Te małe firmy muszą podwyżki wynagrodzeń, a co się z tym wiąże ZUSu wrzucić do kosztorysów dla przyszłego klienta!

Skąd wezmą środki na rekompensatę - z 500+?

Przestaną być konkurencyjni.



Pieprzysz o innowacyjności, jaki procent przedsiębiorstw może się załapać na innowacyjność - 10%? Co z 90%?



Mieliśmy być potęgą grafenu - mieliśmy;

Mieliśmy być potęgą co do ilości samochodów elektrycznych - mieliśmy,

Byliśmy potęgą hodowli koni - byliśmy

itd.