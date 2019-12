Podwyżka akcyzy na alkohol i papierosy staje się faktem! Sejm przegłosował

Sejm odrzucił wczorajszy sprzeciw Senatu i opowiedział się za 10 proc. podwyżką akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe.

Tym samym od 1 stycznia 2020 r. ceny alkoholu i papierosów wzrosną – półlitrowa butelka wódki o około 1,4 zł, zaś paczka papierosów o ok. 1 zł.

Za odrzuceniem uchwały Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy o akcyzie głosowało 240 posłów, przeciw było 202, 4 wstrzymało się od głosu.

Przewidywane roczne wpływy do budżetu z powodu zwiększenia wzrostu podatku mogą wynieść prawie 1,7 mld zł. – Oczekiwany skutek budżetowy (łącznie 1 698,7 mln zł) obejmuje w 2020 r. ok. 552,9 mln zł w przypadku napojów alkoholowych, z wyłączeniem cydru i perry, oraz ok. 1145,9 mln zł w przypadku wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego i wyrobów nowatorskich – napisano w ocenie skutków regulacji.

Przypomnijmy, że wczoraj senatorowie odrzucili ustawę, co spowodowało to, że projekt powrócił dziś do Sejmu, gdzie został ponownie przegłosowany. Za odrzuceniem ustawy w Senacie opowiedziało się 51 senatorów, przeciwko 46.

Według szacunków resortu finansów, wskutek wzrostu akcyzy np. półlitrowa butelka wódki może podrożeć o ok. 1,4 zł, a cena półlitrowej puszki piwa (o ekstrakcie 12 st. Plato) wzrosłaby o ok. 0,06 zł. Wina o pojemności 0,75 l mogą podrożeć o ok. 0,12 zł. Tzw. wyroby pośrednie, takie jak chociażby wina porto o pojemności 0,5 l mogą podrożeć o ok. 0,16 zł.

Jeśli chodzi o wyroby tytoniowe, to paczka papierosów (20 szt.) zdrożeje przeciętnie o ok. 1,02 zł, zaś 50 g paczka tytoniu do palenia będzie droższa o 1,69 zł.

