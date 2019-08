'Podważają wizerunek państwa polskiego!' Mocny komentarz Millera o liście ambasadorów do Trumpa

Były premier, obecnie-europoseł Leszek Miller na środowej konferencji prasowej w Kaliszu skrytykował list byłych ambasadorów RP do prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa.

Miller stwierdził, że gdyby był ambasadorem, a ktoś zwróciłby się do niego z prośbą o podpisanie się pod takim listem- odmówiłby, gdyż tego rodzaju emocje podważają wizerunek państwa polskiego.

"Polska osamotniona, otoczona nieprzyjaciółmi, skonfliktowana z sąsiadami i zdana - jak przed II Wojną Światową - wyłącznie na odległe geograficznie sojusze, to prosta droga do kolejnej katastrofy"-takie słowa padły w liście otwartym do amerykańskiego prezydenta. Pod listem podpisało się 23 byłych ambasadorów Polski, zrzeszonych w Konferencji Ambasadorów RP.